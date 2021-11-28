Колумбиец рассказал о результатах команды.
Лаутаро Мартинес, Getty Images
28 ноября 2021, 11:56
Нападающий Аталанты Дуван Сапата прокомментировал победу над Ювентусом (1:0) в матче 14-го тура Серии А.
"Отдаюсь в каждом матче, мы играли хорошо против сильной команды. Мы создали Ювентусу большие проблемы в первом тайме, после перерыва мы опустились назад, но важно, что мы везем домой победу.
В последних матчах мы часто пропускали на последних минутах, поэтому для нас большой шаг вперед – победить в таком матче без пропущенных голов. Наша цель – побеждать, от матча к матчу, в Серии А и Лиге чемпионов", – рассказал Сапата в комментарии DAZN.
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