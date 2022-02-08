Италия

Колумбиец получил серьезное мышечное повреждение.

Нападающий Аталанты Дуван Сапата может пропустить длительный срок из-за проблем со здоровьем.

Сапата получил мышечную травму во встрече с Кальяри (1:2) в минувший уикенд. Как сообщает журналист Николо Скира, восстановление колумбийского форварда может занять от трех до четырех месяцев.

По информации СМИ, теперь Аталанта заинтересована в подписании Грациано Пелле, который находится в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Сапата провел 23 поединка в футболке "черно-синих", забив 12 голов и совершив 7 ассистов.