Англия

"Лисы" вскоре могут лишиться одного из лидеров своей команды, который отказался продлевать контракт.

В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги Лестер в концовке упустил победу над Вест Хэмом (2:2).

После данного противостояния главный тренер "лис" Брендан Роджерс высказался о слухах касательно того, что его ключевой центральный полузащитник Юри Тилеманс отказался продлевать с клубом контракт, рассчитанный до лета 2023 года.

"Люди будут спрашивать, можем ли мы удержать своих ключевых игроков в течение следующих шести или семи лет, но реальность такова, что если игрок действительно хорошо проявляет себя в Лестере, он может захотеть уйти и перейти в другой клуб", — приводит слова Роджерса журналист Крис Уитли.

Ранее сообщалось, что Юри Тилеманс точно не будет продлевать контракт с Лестером. В подписании 24-летнего бельгийца заинтересованы Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.