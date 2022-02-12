Хавбек раздумывает над уходом из английского клуба.
Юри Тилеманс, Getty Images
12 февраля 2022, 13:18
Полузащитник Юри Тилеманс отклонил предложение Лестера по новому контракту, сообщает Sky Sports.
Лестер хотел сохранить Тилеманса и предложил ему продлить действующий контракт, который рассчитан до июня 2023 года. Бельгийский хавбек отказался подписывать новое соглашение и наверняка покинет клуб следующим летом.
По информации источника, в подписании 24-летнего игрока заинтересованы Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне Тилеманс провел 27 поединков в футболке "лис", отличившись шестью голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Лестер расторг контракт защитником Филипом Бенковичем.