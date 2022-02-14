Англия

Временный наставник МЮ высказался о текущем положении команды.

Временный главный тренер Манчестер Юнайтед высказался о текущем положении дел в команде.

Напомним, "манкунианцы" вновь сыграл 1:1 и не сумели выйти на четвертое место. Кроме того, у прямых конкурентов МЮ в лице Арсенала, Вест Хэма и Вулверхэмптона есть игры в запасе.

"Сейчас не время обсуждать, что нас ждет в следующем сезоне, наша главная задача — финишировать в первой четверке. Впрочем, четвертое место — единственное, на что мы можем рассчитывать в этом розыгрыше АПЛ.

Я не думаю, что дело в футболистах — они усердно работают на протяжении 10 недель, но последние три матча в нашем исполнении — ужасны.

Фред? Он здоров и готов сыграть против Брайтона. Кавани и Матич по-прежнему недоступны", — приводит слова специалиста The Athletic.

Отметим, что завтра Манчестер Юнайтед предстоит сыграть перенесенный матч 18-го тура против Брайтона. Старт поединка запланирован на 22:15 по киевскому времени.

Ранее легенда МЮ Пол Скоулз раскритиковал футболистов "красных дьяволов".