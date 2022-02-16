Аргентинский нападающий не смог переиграть Куртуа ударом с "точки".
Лионель Месси, getty images
16 февраля 2022, 00:56
Реал в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов отправился в гости к Пари Сен-Жермен и уступил с минимальным счетом.
В середине второго тайма парижане заработали право на пробитие одиннадцатиметрового удара. За его исполнение взялся Лионель Месси, но не смог переиграть Куртуа ударом с "точки".
Как сообщает Opta, это первый пенальти, который Лионель Месси не смог реализовать в поединке против Реала.
Ранее аргентинский нападающий исполнял одиннадцатиметровый удар в ворота мадридцев шесть раз.
Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Лиги чемпионов между Реалом и Пари Сен-Жермен.