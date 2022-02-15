Испания

Стали известны еще некоторые подробности ухода аргентинского форварда из состава "блаугранас".

Защитник Барселоны Жерар Пике повлиял на уход нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает El Pais.

По информации источника, Пике провел разговор с президентом клуба Жоаном Лапортой, сообщив ему, что лучшего всего не продлевать контракт с аргентинским футболистом.

Жерар считал, что без нового соглашения для Лионеля, финансовое положение клуба будет лучше и он сможет вписаться в финансовый фэйр-плей.

Также ранее была информация о том, что у Месси и Пике испортились отношения. Месси был разочарован Пике, который не захотел пойти на снижение зарплаты, чтобы он остался в Барселоне.

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