Англия

Португальский нападающий наконец-то "прервал молчание".

Манчестер Юнайтед в рамках поединка чемпионата Англии принимал на своем поле Брайтон и добился уверенной победы.

В начале второй половины игры Криштиану Роналду открыл счет в матче благодаря точному удару из-за пределов штрафной.

Для португальского нападающего это было первое взятие ворот за семь матчей. К тому же, опытный форвард впервые забил в 2022 году.

Отметим, что у Криштиану Роналду было еще несколько неплохих моментов, чтобы забить, но он не воспользовался своими шансами.

Напомним, что до этого в текущем сезоне Криштиану Роналду отличился 14 голами за "красных дьяволов" во всех турнирах в 26 матчах.