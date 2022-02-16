Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Пока футбольная Европа наблюдала за противостояниями в Лиге чемпионов УЕФА, Манчестер Юнайтед наконец-то доиграл свой пропущенный домашний матч против Бернли образца 18-го тура английской Премьер-лиги, добыв долгожданную победу. Серия из трех безуспешных матчей команды Ральфа Рангника на этом подошла к концу.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед — Брайтон 2:0

Голы: Роналду, 51, Фернандеш, 90+7

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Шоу — Фред (Погба, 73), Бруну Фернандеш, Мактоминей — Санчо (Теллес, 80), Роналду, Эланга (Рашфорд, 79).

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Уэбстер, Кукурелья — Гросс (Альсате, 60), Мак Аллистер, Модер, Биссума, Троссард (Лэмпти, 60) — Мопе (Уэлбек, 70).

Предупреждения: Фернандеш, Шоу, Мактоминей — Макаллистер