Украинец возобновил занятия в общей группе.
Виталий Миколенко, Getty Images
16 февраля 2022, 18:54
Защитник Виталий Миколенко приступил к тренировкам Эвертона в общей группе, сообщает пресс-служба английского клуба.
Миколенко восстановился после проблем со здоровьем и на сегодняшней тренировке "ирисок" работал вместе с партнерами по команде. По информации СМИ, украинский фулбек ранее сдал сомнительный тест на коронавирус.
После перехода в Эвертон 22-летний игрок провел три поединка в составе нового клуба.
Теперь Миколенко имеет шанс сыграть во встрече с Саутгемптоном в 26-м туре АПЛ, которая запланирована на 19 февраля.
Ранее сообщалось, что Эвертон потерял защитника Йерри Мину на 10 недель.