Англия

Украинец возобновил занятия в общей группе.

Защитник Виталий Миколенко приступил к тренировкам Эвертона в общей группе, сообщает пресс-служба английского клуба.

Миколенко восстановился после проблем со здоровьем и на сегодняшней тренировке "ирисок" работал вместе с партнерами по команде. По информации СМИ, украинский фулбек ранее сдал сомнительный тест на коронавирус.

После перехода в Эвертон 22-летний игрок провел три поединка в составе нового клуба.

Теперь Миколенко имеет шанс сыграть во встрече с Саутгемптоном в 26-м туре АПЛ, которая запланирована на 19 февраля.

Ранее сообщалось, что Эвертон потерял защитника Йерри Мину на 10 недель.