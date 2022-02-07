Англия

У 24-летнего англичанина разрыв подколенного сухожилия.

Защитник Эвертона Бен Годфри не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, сообщает пресс-служба "ирисок".

24-летний англичанин получил повреждение в матче Кубка Англии против Брентфорда (4:1).

По итогам медицинского обследования, у футболиста разрыв подколенного сухожилия.

Отметим, что Годфри выступал на позиции украинского защитника Виталия Миколенко.

В нынешнем сезоне Годфри провел 20 поединков, в которых результативными действиями не отмечался.

Ближайший матч Эвертон проведет против Ньюкасла. Игра состоится завтра, 8 февраля, в 21:45 по киевскому времени.