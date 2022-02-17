Англия

Лондонцы хотят заполучить португальского вингера.

Нападающий Милана Рафаэль Леау попал в сферу интересов Арсенала, сообщает издание La Repubblica.

Арсенал намерен укрепить линию нападения следующим летом и попытается заполучить Леау. В подписании португальского вингера также заинтересованы Эвертон и Вулверхэмптон.

Действующий контракт Леау с Миланом рассчитан до июня 2024 года, но клуб уже начал переговоры о продлении.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 27 поединков в футболке "россонери", отличившись десятью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Арсенал также заинтересован в подписании нападающего Саутгемптона Армандо Брои.