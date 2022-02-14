Форвард Челси может перебраться в другой лондонский коллектив.
армандо броя, getty images
14 февраля 2022, 11:01
Лондонский Арсенал продолжает поиски усиления атаки в летнее трансферное окно.
Одним из таких вариантов видится для боссов "канониров" нападающий Саутгемптона и сборной Албании Армандо Броя, сообщает Football London.
На счету Брои в текущем сезоне пять голов в 18 играх за "святых". Он является основным форвардом команды Ральфа Хазенхюттля.
Отметим, что права на футболиста принадлежат лондонскому Челси.
Transfermarkt оценивает Брою в девять млн евро.
Ранее сообщалось, что Саутгемптон готов расстаться с немалой суммой, чтобы выкупить форварда.