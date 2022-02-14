Англия

Форвард Челси может перебраться в другой лондонский коллектив.

Лондонский Арсенал продолжает поиски усиления атаки в летнее трансферное окно.

Одним из таких вариантов видится для боссов "канониров" нападающий Саутгемптона и сборной Албании Армандо Броя, сообщает Football London.

На счету Брои в текущем сезоне пять голов в 18 играх за "святых". Он является основным форвардом команды Ральфа Хазенхюттля.

Отметим, что права на футболиста принадлежат лондонскому Челси.

Transfermarkt оценивает Брою в девять млн евро.

Ранее сообщалось, что Саутгемптон готов расстаться с немалой суммой, чтобы выкупить форварда.