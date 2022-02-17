Англия

Лондонские клубы следят за хорватским футболистом.

Защитник Штутгарта Борна Соса попал в сферу интересов Арсенала и Тоттенхэма, сообщает издание Bild.

Лондонские клубы следят за Сосой и попытаются подписать его в летнее трансферное окно. Интерес к хорватскому фулбеку ранее проявлял Челси.

Действующий контракт Сосы со Штутгартом рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 20 поединков в футболке "швабов", отличившись двумя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Арсенал также заинтересован в подписании нападающего Саутгемптона Армандо Брои.