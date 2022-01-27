Ливерпульский клуб испытывает кадровые проблемы.
Абдулай Дукуре, Getty Images
27 января 2022, 15:56
Полузащитники Эвертона Абдулай Дукуре и Фабиан Делф пропустят около месяца из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.
Дукуре получил повреждение паха во встрече с Астон Виллой (0:1) в минувший уикенд. Делф же травмировал бедро на недавней тренировке клуба.
В текущем сезоне Дукуре провел 18 поединков в футболке "ирисок", отличившись двумя голами, а в активе Делфа имеется 6 матчей.
Ранее сообщалось, что Эвертон рассматривает возможность назначения Фрэнка Лампарда на должность главного тренера.