"Павлины" могут назначить нового главного тренера.
Джесси Марш, getty images
17 февраля 2022, 19:27
Лидс Юнайтед рассматривает вариант того, что Марсело Бьелса покинет команду, а потому нужен будет новый тренер.
Как сообщает издание The Telegraph, руководство "павлинов" в качестве замены аргентинцу видит Джесси Марша, который ранее руководил РБ Лейпцигом.
Отметим, что Лидс Юнайтед находится на пятнадцатой строчке турнирной таблицы, имея в своем распоряжении 23 балла после 23 матчей.
Напомним, что также Эрнесто Вальверде может вновь сменить Бьелсу на тренерском мостике.