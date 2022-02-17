Англия

"Павлины" могут назначить нового главного тренера.

Лидс Юнайтед рассматривает вариант того, что Марсело Бьелса покинет команду, а потому нужен будет новый тренер.

Как сообщает издание The Telegraph, руководство "павлинов" в качестве замены аргентинцу видит Джесси Марша, который ранее руководил РБ Лейпцигом.

Отметим, что Лидс Юнайтед находится на пятнадцатой строчке турнирной таблицы, имея в своем распоряжении 23 балла после 23 матчей.

Напомним, что также Эрнесто Вальверде может вновь сменить Бьелсу на тренерском мостике.