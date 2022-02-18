Англия

Наставник МЮ прокомментировал ситуацию внутри коллектива.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник высказался о положении дел внутри коллектива на фоне слухов о конфликте между ним и Роналду.

Специалист уверяет, что сейчас атмосфера в команде гораздо лучше, чем до его прихода.

"В нашем коллективе нет раскола, поэтому меня абсолютно не беспокоят слухи вокруг команды. Да, в январе некоторые футболисты не были счастливы, однако сейчас атмосфера гораздо лучше той, которая была до моего прихода.

Я не обращаю внимание на слухи — моя задача тренировать игроков. Конечно, те игроки, которые реже других попадают в состав и хотели бы покинуть команду в январе — они имеют право быть недовольными. Моя задача найти баланс.

Сейчас важно улучшить игру и побеждать в каждом матче, а реагировать на каждый слух — это глупо", — заключил Рангник для Sky Sports.

Ранее Рангник заявлял, что перед МЮ стоит задача занять четвертое место в АПЛ.