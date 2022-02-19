Англия

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Ливерпуль в рамках поединка 26-го тура элитного дивизиона чемпионата Англии принимал на своем поле Норвич и добился волевой победы.

Подопечные Юргена Клоппа пропустили в начале второй половины игры, но смогли ответить в середине второго тайма точными выстрелами Садио Мане и Мохамеда Салаха, что позволило перевернуть ход встречи.

Уже на 80 минуте Луис Диас снял все вопросы о результате матча, отметившись дебютным голом в футболке "красных".

Обзор матча АПЛ:

Ливерпуль — Норвич Сити 3:1

Голы: Мане, 64, Салах, 67, Диас, 81 — Рашица, 48

Ливерпуль: Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 62), Кейта (Ориги, 62), Салах, Мане, Диас (Минамино, 90).

Норвич: Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Ле-Мелу, Плахета, Роу, Маклин, Норманн, Гилмор, Рашица, Пукки, Сарджент.

Предупреждение: Уильямс.