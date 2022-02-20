Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал поражение от Тоттенхэма.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити не сумел добыть очков в домашнем поединке против лондонского Тоттенхэма (2:3).

Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:3 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола по завершении игры оценил выступление своей команды в отчетный вечер.

"Еще несколько недель назад я сказал, что до конца сезона нам потребуется выиграть много игр, каждая из которых будет сродни большой битве. Мы знали об этом, но этого оказалось явно недостаточно для того, чтобы осознать, насколько сложно это будет сделать в итоге. До сих пор, начиная с октября, мы не проигрывали ни в одном из матчей.

У Тоттенхэма фантастически игроки и фантастический главный тренер. Мы знали, что после трех поражений они захотят реабилитироваться. Соперники с первых минут оказывали серьезное давление на нас. Первый гол они так и забили — отобрали мяч, после чего Кейн дал разогнаться Сону по флангу. Даже в той ситуации у нас все было под контролем, но мы этим не пользовались.

Каждый из наших трех пропущенных голов не был похож друг на друга. Во время второго спасти ворота с такой дистанции было невозможно, а в ситуации с последним мы не смогли сдержать дальнюю штангу при подаче на контратаке.

Впереди еще много игр и много очков на кону, и мы знаем, как сложно будет их добыть. Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы быть на вершине таблицы в конце сезона. Теперь мы должны восстановиться. Будет хорошо, если за это время к нам придет понимание, насколько тяжело будет выиграть титул. Сейчас мы будем тренироваться и готовиться к следующим играм", — заключил испанский специалист.

В следующем туре Манчестер Сити проведет гостевой матч против Эвертона.