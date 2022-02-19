Англия

Дубль Кейна помог Тоттенхэму вырвать победу над Манчестер Сити

Действующие чемпионы Англии не набрали ни одного очка в матчах против столичного соперника в этом сезоне.

Манчестер Сити — Тоттенхэм, Getty Images

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Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:3

Голы: Гюндоган, 33, Марез, 90+2 (пен.) — Кулусевски, 4, Кейн, 59, 90+5



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг (Марез, 70).



Тоттенхэм: Льорис — Ромеро, Дайер, Дэвис — Эмерсон (Доэрти, 83), Бентанкур, Хойбьерг, Сессеньон (Санчес, 90+4) — Кулусевски, Сон (Моура, 80) — Кейн.



Предупреждения: Хойбьерг, Ромеро, Льорис.

