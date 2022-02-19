Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор матча английского первенства.

В матче 26-го тура АПЛ Тоттенхэм обыграл на выезде Манчестер Сити со счетом 3:2.

В составе хозяев забивали Илкай Гюндован и Рияд Марез, а у "шпор" дублем отличился Харри Кейн, а еще один гол в свой актив записал Деян Кулусевски.



Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:3

Голы: Гюндоган, 33, Марез, 90+2 (пен.) — Кулусевски, 4, Кейн, 59, 90+5.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг (Марез, 70).

Тоттенхэм: Льорис — Ромеро, Дайер, Дэвис — Эмерсон (Доэрти, 83), Бентанкур, Хойбьерг, Сессеньон (Санчес, 90+4) — Кулусевски, Сон (Моура, 80) — Кейн.

Предупреждения: Хойбьерг, Ромеро, Льорис.