Англия

Наставник Тоттенхэма прокомментировал победу над Манчестер Сити.

Лондонский Тоттенхэм в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги отправился на гостевой матч против Манчестер Сити, по итогу в увлекательном противостоянии обыграв действующего чемпиона страны во второй раз в сезоне (3:2).

Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:3 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, главный тренер "шпор" Антонио Конте оценил выступление своей команды в отчетный вечер.

"Эта победа должна придать нам больше уверенности. Выходить на матч против Манчестер Сити на фоне трех поражений подряд было очень непросто. Однако, футбол — это процесс, поэтому мы продолжаем работать над улучшением каждого аспекта своей игры. То, как мы показали себя сегодня, должно существенно помочь нам в дальнейшем.

Во-первых, я ненавижу проигрывать. Наша реакция на неудачи была основой всего в этой игре. В Премьер-лиге не бывает простых игр и удобных соперников. В каждом матче вам предстоит сражаться за очки. Тоттенхэм продолжает улучшать свои характеристики, над чем мы усердно работаем в последнее время.

Однако, одной лишь победы над Сити нам не будет достаточно. Этот результат — очень хороший показатель, но не забывайте, что мы вышли из серии из трех поражений кряду, и у нас еще есть возможности для роста.

Тоттенхэм — наиболее трудолюбивая команда, которой я когда-либо руководил", — заявил итальянский наставник.

В следующем туре лондонский Тоттенхэм проведет гостевой матч против Бернли.