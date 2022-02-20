Англия

Форвард Тоттенхэма поделился эмоциями от матча против Манчестер Сити.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм в интригующем гостевом противостоянии против Манчестер Сити сумел одержать победу в компенсированное время (3:2).

Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:3 Видео голов и обзор матча

Результат "шпорам" обеспечили результативные действия (дубль + голевой пас) нападающего Харри Кейна, который уже после финального оценил выступление своей команды в данном поединке.

"Лично для меня сегодняшний матч был важен с той точки зрения, что команде необходимо было отойти от трех поражений подряд. Мы должны были найти способ вернуть нашу игру в этом сезоне в нужное русло.

Однако, в итоге нам удалось достичь даже больше, так как тот способ, которым был получен результат матча, вызывается действительно особые эмоции.

Команда сегодня раскрепостилась. Мы испытывали страсть от того, что нам удавалось поражать чужие ворота", — заявил англичанин.

В следующем туре лондонский Тоттенхэм проведет гостевой матч против Бернли.