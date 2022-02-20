Англия

Нападающий Ливерпуля прокомментировал исход матча против Норвича.

Ливерпуль в домашнем поединке против Норвича был вынужден отыгрываться после пропущенного мяча в начале второго тайма, однако все равно в итоге сумел вырвать победу (3:1).

Ливерпуль — Норвич 3:1 Видео голов и обзор матча

Нападающий "красных" Мохамед Салах, на счету которого оказался второй мяч его команды в этой дуэли, ставший для него 150 в карьере за Ливерпуль, поделился своими эмоциями от успеха команды.

"Бороться с Манчестер Сити за чемпионский титул на длинной дистанции очень сложно, потому что в большинстве случаев они побеждают в своих играх.

Именно поэтому все, что мы можем сделать в нашей ситуации — сосредоточиться на своей игре и потом посмотреть, где окажемся в конце сезона", — отметил египтянин не став уделять внимания своему достижению.

Отметим, что для достижения отметки в 150 голов за Ливерпуль Салаху понадобилось 233 матча.

В следующем туре команда Юргена Клоппа сыграет против лондонского Челси на выезде, однако в середине недели примет Лидс на Энфилде в рамках перенесенной игры 19-го тура.