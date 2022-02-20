Англия

Капитан Манчестер Сити прокомментировал победу своей команды в матче против Лидса.

В двадцать шестом туре Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед добился непростой победы над Лидсом (4:2).

Капитан "красных дьяволов" Гарри Магуайр прокомментировал поединок, отметив взятие ворот с углового в исполнении своей команды.

"Второй тайм мы могли начать гораздо лучше — это факт. Команда понимала, что будет очень непросто, но мы смогли перевернуть ход игры. Рад, что смогли выдержать этот удар в виде двух пропущенных мячей.

Меня очень смущает наша статистика по угловым — почти 140 стандартов и ноль забитых мячей! Конечно, я играю важную роль при подачах, но как команда мы были не очень хороши в этом компоненте. Если бы иногда забивали после угловых — мы были бы гораздо выше в турнирной таблице", — подытожил футболист в интервью BBC.

Отметим, что гол Магуайра стал первым для МЮ в этом сезоне, который был забит после розыгрыша углового.