Англия

В последний раз "красные дьяволы" забивали после углового в марте 2021 года.

В настоящее время Лидс на своем поле принимает Манчестер Юнайтед в рамках 26 тура английской Премьер-лиги.

Счет в матче был открыт на 34 минуте, когда защитник Люк Шоу выполнил подачу с углового, а Гарри Магуайр замкнул ее, попав точно в сетку ворот хозяев.

По информации Squawka Football, это первый гол "красных дьяволов" после розыгрыша углового с марта прошлого года. Между этим футболисты МЮ разыграли 139 угловых.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лидс — МЮ.