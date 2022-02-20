"Красные дьяволы" все-таки смогли набрать три очка в тяжелой встрече.
Радость игроков Манчестер Юнайтед, getty images
20 февраля 2022, 17:59
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Лидс — Манчестер Юнайтед 2:4
Голы: Родриго, 53, Рафинья, 54 — Магуайр, 34, Фернандеш, 45+5, Фред, 70, Эланга, 89
Лидс: Мелье — Эйлинг, Льоренте (Гелхардт, 46), Стрюйк — Даллас, Кох (Фирпо, 31), Форшоу, Клих — Харрисон (Рафинья, 46), Родриго, Джеймс.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Погба (Фред, 67), Мактоминей - Лингард (Эланга, 67), Бруну Фернандеш, Санчо - Роналду.
Предупреждения: Стрюйк, Эйлинг, Форшоу, Рафинья, Клих, Фирпо — Роналду, Мактоминей, Шоу