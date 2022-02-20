Англия

Наставник "павлинов" прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ.

В двадцать шестом туре Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед добился непростой победы над Лидсом (4:2).

Главный тренер "павлинов" Марсело Бьелса высказался о матче, в котором его команда вполне могла рассчитывать на очки.

"В первом тайме, а также в начале и конце второго мы были лучше соперника. При счете 3:2 мы упустили реальную возможность забить и игра пошла по совсем другому сценарию.

Временами Лидс серьезно доминировал, но не смог это воплотить в забитые мячи. Команде нужно более эффективно играть в атаке и тогда мы сможет двигаться вверх по турнирной дистанции. Нам так и не удалось добиться стабильности, чего я долгое время требую от футболистов", — приводит слова специалиста BBC.

Ранее исход матча прокомментировал капитан МЮ Гарри Магуайр.