Англия

Специалист принял решение не рисковать здоровьем хавбека.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка чемпионата Англии пожаловал в гости к Лидс Юнайтед и добился победы в результативной встрече.

Главный тренер "манкунианцев" Ральф Рангник прокомментировал замену Поля Погба на 67-й минуте матча.

"Поль провел отличный первый тайм — к тому же, он играл не на фланге, а в паре с Бруно Фернандешем. Он отлично справился со своей задачей, но после часа игры я понял, что он очень устал. Сказывается длительное отсутствие из-за травмы, это нормально.

К тому же, было хорошим решением выпустить таких активных игроков как Фред и Эланга", — приводит слова немецкого наставника официальный сайт МЮ.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лидс — Манчестер Юнайтед.