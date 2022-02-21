Англия

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Манчестер Юнайтед в рамках поединка чемпионата Англии пожаловал в гости к Лидс Юнайтед и добился победы в результативной встрече.

Подопечные Ральфа Рангника добились преимущества в два мяча в конце первой половине игры, но умудрились пропустить дважды в начале второго тайма, однако потом смогли отметиться еще двумя мячами.

Обзор матча:

Лидс — Манчестер Юнайтед 2:4

Голы: Родриго, 53, Рафинья, 54 — Магуайр, 34, Фернандеш, 45+5, Фред, 70, Эланга, 89

Лидс: Мелье — Эйлинг, Льоренте (Гелхардт, 46), Стрюйк — Даллас, Кох (Фирпо, 31), Форшоу, Клих — Харрисон (Рафинья, 46), Родриго, Джеймс.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Погба (Фред, 67), Мактоминей - Лингард (Эланга, 67), Бруну Фернандеш, Санчо - Роналду.

Предупреждения: Стрюйк, Эйлинг, Форшоу, Рафинья, Клих, Фирпо — Роналду, Мактоминей, Шоу