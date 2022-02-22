Англия

"Шпоры" хотят увидеть желание со стороны футболиста.

Тоттенхэм не собирается обсуждать новый контракт с Харри Кейном в ближайшее время.

Как сообщает The Athletic, лондонский клуб после нескольких раундов неудачных переговоров решил приостановить общение.

Источник утверждает, что Тоттенхэм теперь собирается дождаться инициативы от самого английского футболиста.

Текущее соглашение между Харри Кейном и Тоттенхэмом рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, что боссы "шпор" предпринимали неоднократные попытки продления контракта с форвардом, желая включить в новое соглашение пункт клаусулы выкупа футболиста, однако всегда получали отказ от Кейна.