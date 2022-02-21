Англия

Форвард намерен оценить перспективы "шпор" по окончанию сезона и затем принимать решение.

Нападающий Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн остается главной трансферной целью Манчестер Сити, однако в летнее трансферное окно 2021 года Даниэл Леви наотрез отказался продавать свою главную звезду.

Боссы "шпор" предпринимали неоднократные попытки продления контракта с форвардом, желая включить в новое соглашение пункт клаусулы выкупа футболиста, однако всегда получали отказ от Кейна.

Теперь же стороны свернули переговоры, так как Кейн четко дал понять руководству клуба, что намерен оценить перспективы клуба и свое возможное развитие и завоевание трофеев в стане Тоттенхэма по окончанию действующей кампании, сообщает The Athletic.

В тоже время Манчестер Сити не намерены форсировать события, так как "горожане" уже совершили подписание Хулиана Альвареса и теперь готовы подождать два года, чтобы заполучить Кейна бесплатно.

В текущем сезоне на счету Кейна 34 матча за Тоттенхэм во всех турнирах, в которых он сумел отличиться 17 забитыми мячами, а также отдал три голевые передачи.

Transfermarkt оценивает форварда в 100 млн евро.

Ранее Кейн прокомментировал победу над Манчестер Сити в рамках АПЛ.