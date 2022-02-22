Англия

Главный тренер Челси заступился за нападающего.

Томас Тухель считает, что нельзя обвинять только Ромелу Лукаку в том, за матч против Кристал Пэлас он лишь 7 раз смог коснуться мяча.

"Проще всего обвинить Ромелу в пассивности, но в том, что он редко встречался с мячом, виноваты и другие, – цитирует Тухеля официальный сайт Челси. – Трудно играть, когда команда теряет ключевых исполнителей, и это, прежде всего, моя задача — найти нужное решение".

"Лукаку всегда будет частью моего плана, но иногда у любого нападающего могут возникнуть проблемы с уверенностью в себе или другие сложности. Конечно, мы хотим, чтобы их не было, но смеяться над ним не надо, ведь и Ромелу наверняка хочет, чтобы их не было".

"Челси — непростое место для нападающих, и мы знаем немало примеров в истории, когда и у классных форвардов здесь дела шли не лучшим образом. Но, думаю, мы со всем этим справимся".

Лукаку перешел в Челси летом 2021 года из Интера и в сезоне-2021/22 во всех клубных турнирах провел 28 матчей и забил 10 мячей.