Англия

Немецкий специалист поделился мнением об успехе команды.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал победу над Кристал Пэлас (1:0) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

"Знаю, что мы можем и хотим играть лучше. Как минимум, сегодня мы были надежны в обороне и сыграли дисциплинированно.

В перерыве мы сказали команде, что нужно сохранять веру в свои силы и продолжать играть, словно это кубковый матч, в котором единственный момент может решить все. Нам было необходимо продолжать верить в себя и свести к минимуму риски, чтобы не допустить глупых потерь и атак соперника в переходных фазах.

Первый шанс, который создали хозяева поля, состоялся после фола на Кристиане. В добавленное к первому тайму мы позволили сопернику организовать опасный момент, однако после этого сыграли надежно в обороне, не дав создать что-то еще. Мы не пропустили и не впервые одержали победу с минимальным счетом", – приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что нападающий Ромелу Лукаку коснулся мяча семь раз за матч с Кристал Пэлас.