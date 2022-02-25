Англия

Португалець стверджує, що досі сповнений амбіцій.

Нападник Манчестер Юнайтед Криштіану Роналду поділився своїми планами на майбутнє і розповів, коли може закінчити кар’єру.

"Не можу сказати, що в мене більше немає бажання. Я перебуваю у клубі, з яким маю можливість виграти більше трофеїв, чому ні. Зі збірною – також.

Не знаю, скільки років у мене залишилось, чотири або п’ять. Побачимо, я хочу виграти більше", – розповів Роналду в інтерв’ю для DAZN.

Цього сезону 37-річний гравець провів 30 матчів в футболці "червоних дияволів", забивши 15 голів і віддавши 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що син Роналду став гравцем Манчестер Юнайтед.