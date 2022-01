Ньюкасл Юнайтед на своем официально сайте объявил о подписании центрального защитника Дэна Берна, права на которого ранее принадлежали Брайтону.

29-летний англичанин перебрался в новый клуб на постоянной основе, подписав контракт на два с половиной года.

Сумма трансфера оценивается в 13 миллионов фунтов.

✍️ #NUFC are delighted to confirm the signing of Dan Burn from Brighton on a two-and-a-half year deal.



Welcome home, Dan! ⚫️⚪️