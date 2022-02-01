Англия

Английский центрбек будет помогать "сорокам" избежать вылета в Чемпионшип.

Ньюкасл Юнайтед на своем официально сайте объявил о подписании центрального защитника Дэна Берна, права на которого ранее принадлежали Брайтону.

29-летний англичанин перебрался в новый клуб на постоянной основе, подписав контракт на два с половиной года.

Сумма трансфера оценивается в 13 миллионов фунтов.

✍️ #NUFC are delighted to confirm the signing of Dan Burn from Brighton on a two-and-a-half year deal.



Welcome home, Dan! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) January 31, 2022

В текущей кампании Дэн Берн провел за Брайтон 16 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол.