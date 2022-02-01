Английский центрбек будет помогать "сорокам" избежать вылета в Чемпионшип.
Дэн Берн, Ньюкасл
01 февраля 2022, 01:38
Ньюкасл Юнайтед на своем официально сайте объявил о подписании центрального защитника Дэна Берна, права на которого ранее принадлежали Брайтону.
29-летний англичанин перебрался в новый клуб на постоянной основе, подписав контракт на два с половиной года.
Сумма трансфера оценивается в 13 миллионов фунтов.
В текущей кампании Дэн Берн провел за Брайтон 16 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол.