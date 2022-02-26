Англия

Наставник Евертона розповів про самопочуття українця напередодні важливої гри.

В рамках 27-го туру англійської Прем’єр-ліги Евертон на своєму полі буде приймати Манчестер Сіті у нещодавно сформованому через присутність у складах обох команд Віталія Миколенка та Олександра Зінченка "дербі українського лівого флангу захисту".

Евертон — Манчестер Сіті. Напередодні

Головний тренер "ірисок" Френк Лампард на передматчевому інтерв’ю розповів про стан свого підопічного.

"Я не став би нав'язувати йому якесь рішення. Воно буде виключно за ним. Я відчуваю, що приїхавши сюди і відчувши нашу підтримку на тренуваннях, це той невеликий період, коли він не думає про інші речі. Ось як це виглядає в даний момент, і я стежитиму за цим щодня.

Щодо нас як клубу, ми тут, щоб підтримати його всіма можливими способами. Йому просто треба знати, що ми тут заради нього. Як ми можемо допомогти його сім'ї, усе, що ми можемо зробити зараз, це підтримати його.

Він був у порядку, добре тренувався. Тренування — це міні-втеча з погляду того, що відбувається у нього в голові. У скрутну хвилину вони можуть допомогти молодому хлопцю у важкій ситуації. Я знаю, що є багато його співгромадян зараз перебувають у складніших ситуаціях, проте він у нормі", — заявив англійський наставник.

Зауважимо, що "іриски" перед майбутньою грою у цікавий спосіб висловлять солідарність з Україною.

Нагадаємо, що матч Евертон — Манчестер Сіті у рамках 27-го туру англійської Прем’єр-ліги відбудеться 26 лютого о 19:30 за київським часом.

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