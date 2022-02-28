Англия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

Лондонський Вест Гем у домашньому поєдинку 27-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Вулвергемптона нарешті зумів покінчити з двоматчевою серію нічийних результатів, мінімально здолавши "вовків" за рахунок єдиного голу Соучека у середині другого тайму.

Огляд матчу:

Вест Гем — Вулвергемптон 1:0

Гол: Соучек, 59

Вест Гем: Фабіанськи — Кресвел, Зума, Довсон, Джонсон — Райс, Соучек, Форнальс (Діоп, 90+3), Лансіні, Боуен — Антоніо (Влашил, 90+1).

Вулвергемптон: Жозе Са — Коуді, Кілмен, Саїсс — Марсаль (Нето, 76), Хван Хі Чхан (Хіменес, 81), Трінкао (Поденсе, 60), Дендонкер, Невеш, Хувер — Фабіо Сілва.

Попередження: Антоніо.