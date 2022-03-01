Наставник "шпор" прокоментував події в Україні.
Антоніо Конте, Getty Images
01 марта 2022, 16:20
Головний тренер лондонського Тоттенхема Антоніо Конте вважає російську військову агресію проти України абсолютно неприйнятною.
"Ситуація дуже сумна. Зараз 2022 рік і те, що ми обговорюємо можливість війни просто неймовірно. Це неймовірно і водночас нерозумно, безглуздо навіть думати про таке.
Нам потрібен мир, а не загибель людей. Війна точно не є відповіддю на будь-що. Весь світ має діяти спільно, солідарно виступити проти дурості людей", — передає слова Конте Reuters.
Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!