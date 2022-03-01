Англия

Німецький тренер не впевнений у португальському нападнику.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік сумнівається у тому, що Роналду буде основним форвардом команди наступного сезону.

Як повідомляє видання Manchester Evening News, німецький тренер не впевнений, що португалець принесе максимум користі своїй команді.

Джерело стверджує, що Ральф Рангнік вважає, що "червоним дияволам" потрібний новий нападник.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду — лідер за показником офсайдів у поточному сезоні АПЛ.