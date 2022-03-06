Англия

Німецький керманич відкинув критику стосовно якостей свого підопічного.

Ліверпуль продовжує гонитву за Манчестер Сіті у форматі чемпіонської гонки, проте інколи до колективу Юргена Клоппа виникають питання стосовно гри у захисті, а першочерговим джерелом проблем у цій зоні критики найчастіше називають правого захисника Трента Александер-Арнольда.

Німецькому спеціалісту після перемоги над лондонським Вест Хемом (1:0) довелося вчергове пояснювати свою точку зору на здібності свого підопічного пресі.

Ліверпуль — Вест Хем 1:0 Відео голу та огляд матчу

"Я взагалі не розумію критику стосовно гри в захисті Трента. Якби він не міг правильно захищатися, він би не грав у нашій команді.

Він потрохи покращується в усіх компонентах, проте він ще настільки молодий, що встигне надолужити усі можливі недоліки. Точно можу сказати, що він не є нашою проблему відносно гри у захисті.

Команда намагається допомагати йому з простором для роботи з м’ячем правою ногою. Певна річ, що він є гравцем такого штибу, які шукають можливості відзначитися результативною дією. Він полюбляє тримати м’яча у себе та завжди шукає небезпечні ситуації.

Завданням для інших гравців є допомогти йому в цьому", — сказав Клопп.

У наступному турі Ліверпуль буде грати у гостях проти Брайтона.