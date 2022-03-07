Англия

Сассуоло не захтів продавати свого 22-річного форварда за цю суму.

У зимове трансферне вікно Ньюкасл Юнайтед, щоб уникнути вильоту з англійської Прем'єр-ліги до Чемпіоншипу, провів дуже активну кампанію з підписання нових гравців, проте не всі угоди "сорокам" вдалося успішно завершити.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у січні команда Едді Гау намагалася підписати молодого нападника Сассуоло Джакомо Распадорі.

За інформацією джерела, "сороки" пропонували італійському клубу 25 мільйонів євро, проте отримали у відповідь відмову.

Стверджується, що у трансфері Распадорі, який провів цього сезону Серії А 27 матчів, забив 9 голів та віддав 5 асистів, наразі також зацікавлений туринський Ювентус.