Англия

Вінгер Вест Гему прокоментував підсумки матчу з Астон Віллою.

В 29 турі Англійської Прем'єр-ліги Вест Гем переграв на своєму полі Астон Віллу (2:1).

Один із м'ячів на свій рахунок записав вінгер збірної України Андрій Ярмоленко. Після матчу фанати та гравці Вест Гему тепло підтримали українця у цей нелегкий для всіх нас час.

Футболіст прокоментував свій виступ, так розповів про свій емоційний стан.

"Це було занадто емоційно через те, що відбувається в Україні. Важко думати про футбол, коли російська армія кожен день вбиває українців.

Щиро кажучи, я не знаю, що казати. Хочу подякувати своїм партнерам по Вест Гему, котрі мене підтримують весь цей час. Я вдячний фанатам команди, що підтримують мене та українців. Ми відчуваємо підтримку британців.

Відчував підтримку фанатів та намагався викластись на повну у цьому матчі. Я ще не готовий на сто відстоків, адже тренуюсь лише два тижні.

З того самого дня я не міг тренуватися, бо думав лише про свою сім'ю та близьких", — наводить слова футболіста BBC.

Відзначимо, що гол Ярмоленка також оцінив і легенда футболу Гарі Лінекер.