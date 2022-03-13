Вінгер Вест Гему прокоментував підсумки матчу з Астон Віллою.
андрій ярмоленко, getty images
13 марта 2022, 19:38
В 29 турі Англійської Прем'єр-ліги Вест Гем переграв на своєму полі Астон Віллу (2:1).
Один із м'ячів на свій рахунок записав вінгер збірної України Андрій Ярмоленко. Після матчу фанати та гравці Вест Гему тепло підтримали українця у цей нелегкий для всіх нас час.
Футболіст прокоментував свій виступ, так розповів про свій емоційний стан.
"Це було занадто емоційно через те, що відбувається в Україні. Важко думати про футбол, коли російська армія кожен день вбиває українців.
Щиро кажучи, я не знаю, що казати. Хочу подякувати своїм партнерам по Вест Гему, котрі мене підтримують весь цей час. Я вдячний фанатам команди, що підтримують мене та українців. Ми відчуваємо підтримку британців.
Відчував підтримку фанатів та намагався викластись на повну у цьому матчі. Я ще не готовий на сто відстоків, адже тренуюсь лише два тижні.
З того самого дня я не міг тренуватися, бо думав лише про свою сім'ю та близьких", — наводить слова футболіста BBC.
Відзначимо, що гол Ярмоленка також оцінив і легенда футболу Гарі Лінекер.