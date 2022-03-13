Легенда англійського футболу аплодує вінгеру "молотобійців".
Гарі Лінекер, Getty Images
13 марта 2022, 18:55
Легендарний англійський футболіст а нині журналіст Гарі Лінекер захопився грою Андрія Ярмоленко.
Нагадаємо, що українець вийшов на заміну у матчі Вест Гем — Астон Вілла, та відкрив рахунок. Відео голу є на Football.ua.
"Перемога Вест Гема та гол Андрія Ярмоленка. Не розумію, як він зміг зосередитись, вийти на поле і навіть забити м'яч. Українці неймовірні", — написав у Twitter Лінекер.
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