Легендарний англійський футболіст а нині журналіст Гарі Лінекер захопився грою Андрія Ярмоленко.

Нагадаємо, що українець вийшов на заміну у матчі Вест Гем — Астон Вілла, та відкрив рахунок. Відео голу є на Football.ua.

"Перемога Вест Гема та гол Андрія Ярмоленка. Не розумію, як він зміг зосередитись, вийти на поле і навіть забити м'яч. Українці неймовірні", — написав у Twitter Лінекер.

A win for @WestHam and a goal for Andriy Yarmolenko. How he manages to focus and play, let alone come on and score is beyond me. Ukrainians are incredible. 🇺🇦