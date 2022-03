В 29 турі Англійської Прем'єр-ліги Вест Гем переграв на своєму полі Астон Віллу (2:1).

Один із м'ячів на свій рахунок записав вінгер збірної України Андрій Ярмоленко. Після матчу фанати та гравці Вест Гему тепло підтримали українця у цей нелегкий для всіх нас час.

Yarmolenko collapsed to the ground on the final whistle before being hugged and applauded by the West Ham and Villa players and given a huge reception as he walked off #WHUFC pic.twitter.com/zVB5WMTkCZ