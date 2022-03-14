Вінгер Бен Доак ще не має професійного контракту.
Бен Доак (третій зліва), Getty Images
14 марта 2022, 15:15
Гравець юнацької команди Селтіка Бен Доак привернув до себе увагу декількох європейських грандів, зокрема Ліверпуля — повідомляє The Athletic.
Оскільки в 16-річного хлопця ще немає професійного контракту, Селтік отримає за нього стандартну компенсацію “за виховання”.
Доак провів за першу команду Селтіку 24 хвилини у двох матчах — проти Данді Юнайтед та Рейнджерс.
Також на хлопця претендують Манчестер Юнайтед та Баварія.