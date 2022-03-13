Хавбек не зміг заграти у ПСЖ.
жоржиньо вейналдум, getty images
13 марта 2022, 23:30
Хавбек Парі Сен-Жермен Жоржиньо Вейналдум може залишити свій клуб влітку.
Футболіст не може знайти свою гру у французському гранді та готовий до зміни коллективу, повідомляє Lequipe.
У послугах футболіста зацікавлені Ньюкасл та екс-клуб гравця Ліверпуль. До того ж, за ситуацією з Вейналдумом стежить лондонський Арсенал.
На рахунку хавбека 30 матчів за ПСЖ цього сезону, в яких він по три рази відзначився забитими голами та результативними передачами.
Раніше повідомлялось, що у послугах Вейналдума зацікавлений Атлетіко.