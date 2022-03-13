Франция

Хавбек не зміг заграти у ПСЖ.

Хавбек Парі Сен-Жермен Жоржиньо Вейналдум може залишити свій клуб влітку.

Футболіст не може знайти свою гру у французському гранді та готовий до зміни коллективу, повідомляє Lequipe.

У послугах футболіста зацікавлені Ньюкасл та екс-клуб гравця Ліверпуль. До того ж, за ситуацією з Вейналдумом стежить лондонський Арсенал.

На рахунку хавбека 30 матчів за ПСЖ цього сезону, в яких він по три рази відзначився забитими голами та результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що у послугах Вейналдума зацікавлений Атлетіко.