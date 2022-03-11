Форвард Лілля може перебратися до англійського чемпіонату.
Джонатан Девід, getty images
11 марта 2022, 19:58
Ліверпуль працює над посиленням атакуючої лінії поля у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Le10Sport, мерсисайдці націлилися на нападаючого французького Лілля Джонатана Девіда.
Зазначимо, що канадський футболіст цього сезону провів 36 поєдинків на клубному рівні, відзначившись 17 забитими голами.
Нагадаємо, що Інтер готовий влітку розлучитися з Лаутаро і визначився з кандидатами на заміну, до яких входить Девід.