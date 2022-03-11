Франция

Форвард Лілля може перебратися до англійського чемпіонату.

Ліверпуль працює над посиленням атакуючої лінії поля у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Le10Sport, мерсисайдці націлилися на нападаючого французького Лілля Джонатана Девіда.

Зазначимо, що канадський футболіст цього сезону провів 36 поєдинків на клубному рівні, відзначившись 17 забитими голами.

Нагадаємо, що Інтер готовий влітку розлучитися з Лаутаро і визначився з кандидатами на заміну, до яких входить Девід.