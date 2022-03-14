Англия

Санкції проти Романа Абрамовича за агресію РФ проти України діють.

У зв'язку з санкціями, що уряд Великої Британії наклав на президента Челсі Романа Абрамовича, як одного з посіпак диктатора РФ, фінансове положення Челсі гіршає — повідомляє The Athletic.

Напередодні матчу проти Ньюкасла технічний директор клубу Петр Чех зізнався, що не знає, коли та як Челсі зможе заплатити зарплатню співробітникам, які не беруть безпосередньої участі у процесі обслуговування команди та її тренувального процесу. А таких у клубі більше тисячи.

Трішки більше пощастило агентам гравців, які належать Челсі. За традицією, виплати їм робляться двічі на рік — у кінці вересня та у кінці лютого. Тож, агенти встигли отримати свої гроші до введення санкцій.

До речі, Челсі платить агентам більше, ніж будь який інший клуб АПЛ. За попередній період агенти отримали від Челсі 35 мільйонів фунтів.

Наразі невідомо, чи зможе Челсі дограти сезон.