Англия

Форвард прокладає собі шлях до звання найкращого бомбардира.

Нападник лондонського Тоттенгема Гаррі Кейн напередодні зумів відзначитися у воротах Брайтона в перенесеному гостьовому поєдинку 16-го туру англійської Прем’єр-ліги, чим допоміг своїй команді здобути чергову перемогу в сезоні (2:0).

Окрім того, що англійський футболіст завдяки цьому голу з 178 результативними пострілами потрапив до п’ятірки найкращих бомбардирів у історії національної першості, Кейн також забезпечив собі ще одне важливе статистичне досягнення.

Як повідомляє спеціалізований портал Opta, Гаррі забив 95 гол під час гри своєх команди на виїзді, завдяки чому одноосібно очолив рейтинг голеадорів за цим показником.

Окрім того, що форвард Тоттенгема обігнав Вейна Руні (94, 243 матчі), Алана Ширера (87 / 219), Франка Лампарда (85 / 305) та Ендрю Коула (83 / 206), йому ще й вдалося вкластися всього в 139 ігор задля досягнення цієї мети.

Наступним матчем для Тоттенгема стане домашнє лондонське дербі проти Вест Гема.